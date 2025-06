5 peinados antiedad que son perfectos para ir a la oficina en los días lluviosos porque controlan el frizz

Que levante la mano quien no haya salido peinada de casa y llegado a la oficina con el pelo hecho un caos. Sí, la lluvia y la humedad hacen lo suyo, sobre todo si el pelo tiene tendencia al frizz o si te hiciste el planchado en vano. Pero te tenemos buenas noticias porque hay peinados prácticos, bonitos y antiedad que no solo aguantan los días grises, sino que además te hacen ver más joven.

1. Coleta baja con raya al medio y mechones sueltos

La coleta baja con la raya bien marcada al centro da ese aire elegante sin esfuerzo y si dejas un par de mechones sueltos a los lados del rostro, se suavizan los rasgos al instante. Para que no se esponje, aplica una gotita de aceite capilar antes de peinar, además termina con un spray anti-frizz.

2. Chongo desenfadado que enmarca el rostro

Hablamos del típico moño que se arma rápido, pero bien hecho. Recoge el cabello en un chongo bajo flojito, dejando algunos pelitos sueltos por delante (y no te preocupes si no quedan perfectos, esa es la idea). Este tipo de peinado no endurece el rostro, además, mantiene todo en su lugar.

3. Trenza de lado, con textura natural

Si algo tenemos claro es que cuando llueve es mejor no pelear contra las ondas.Si tu pelo se riza un poco con la humedad, aprovéchalo. Hazte una trenza sencilla hacia un costado, sin apretar demasiado. Lo bonito está en que se vea con movimiento, natural y relajada.

peinado fácil con trenzas Getty Images

4. Semirrecogido con moño

Este es el favorito para los días donde no hace falta estar tan formal, pero sí verte cuidada. Sujeta el pelo hacia atrás, añade algunos pasadores, ademas de un moño como accesorio. ¿Tienes una junta y luego comida con amigas? Este look te lleva de un lado a otro sin dramas.

5. Moño francés con toque relajado

Hazte un twist hacia arriba, sujétalo con una pinza bonita o pasadores, deja unos mechones sueltos para romper la formalidad. Este peinado es perfecto para pelo medio o largo y tiene ese efecto de “me arreglé sin esfuerzo”, resiste la humedad, el frizz y queda bien con todo tipo de outfits de oficina.

Chongo bajo con trenza: combina la delicadeza de una trenza con la elegancia de un chongo. GETTY IMAGES

El clima no siempre está de nuestro lado, pero eso no significa sacrificar estilo. Estos peinados antiedad son una solución práctica y favorecedora para los días grises porque te ayudan a mantener el frizz bajo control, te hacen ver más joven y sí, funcionan con lo que tienes en casa.