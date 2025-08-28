Suscríbete
Adiós Bob: Selena Gomez presume nuevo corte de pelo en capas que arrasará en otoño 2025

Selena Gomez recibe la temporada otoñal con un fresco cambio de look, un corte de pelo pensado para realzar la textura natural de sus ondas.

August 28, 2025 
Melisa Velázquez
Selena Gomez se está apoderando de las tendencias más exitosas de la década de los 90, a principios de año lució un corte de pelo bob que se convirtió en el favorito de aquella época; sin embargo, la actriz y cantante con raíces mexicanas, ha decidido recibir el otoño con una nueva propuesta que le favorece de maravilla a sus ondas naturales, un corte de pelo en capas.

Selena Gomez estrena nuevo corte de pelo en capas

Después de pasar por su corte bob, Selena apostó por un corte shag de los 70 para verano, y finalmente recibió el otoño con una nueva propuesta muy favorecedora, el corte en capas que aprovecha la textura natural de sus ondas.

El pelo natural de la cantante es ondulado, así que las capas largas de su nuevo corte le van de maravilla, pues además enmarca su rostro redondo, dándole un efecto lifting al instante.

El estilista Francisco Iglesios, confiesa para la revista Vogue, que este corte es el ideal para quienes tiene el pelo rizado u ondulado como la actriz:

Estas capas dan movimiento sin quitar peso, evitando el frizz y manteniendo la forma natural de la onda”.

El experto asegura que son cada vez más las mujeres latinas que, al igual que Selena, apuestan por aprovechar su pelo rizado, en lugar de alisarlo constantemente, lo cual resulta muy favorecedor.

El rizo ha dejado de verse cómo algo que se ‘tiene que controlar’ y ahora se valora como un rasgo único, lleno de personalidad”, cuenta el experto capilar.

Marissa Marino, la estilista de Selena, fue quien compartió por primera vez el nuevo look de la también empresaria, que acaba de lanzar su nuevo perfume.

En la fotografía, Sel luce su nuevo corte con raya en medio, con las ondas definidas gracias al uso de las tenazas, aportando una textura suave a la melena que enmarca de manera favorecedora a su rostro.

