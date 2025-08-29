Así celebró Selena Gomez el compromiso de su amiga Taylor Swift con Travis Kelce

El pasado 26 de agosto, Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, con una romántica publicación en su perfil de Instagram, varias celebridades, y hasta miembros de la realeza, reaccionaron con miles de “me gusta” y algunos mensajes de felicitación, y su mejor amigas, Selena Gomez, no sería la excepción.

La actriz y cantante que también está comprometida y próxima a casarse con el productor musical, Beny Blanco, reaccionó de una forma muy emotiva al compromiso de su amiga.

Te podría interesar: ¡Taylor Swift se compromete con Travis Kelce! ¿Cuánto vale su anillo de compromiso?

Selena Gomez reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Tras el anuncio de compromiso de Taylor y Travis, millones de fans esperaban la reacción de su mejor amiga, Selena, y la actriz no los decepcionó, pues a través de su Instagram compartió su emoción por la noticia.

“Cuando mi mejor amiga se compromete”, escribió Gomez de 33 años, en sus historia el pasado miércoles 27 de agosto, mientras republicaba la publicación de compromiso de Swift y Kelce, que musicalizó con la el tema “You’re My Best Friend” de Queen.

En una segunda historia, Selena también compartió la captura de pantalla de un tuit que le escribió Taylor hace 16 años sobre encontrar el amor verdadero.

“El amor verdadero todavía surge a veces”, tuiteó Swift a Gomez en 2009. “No es algo que solo inventamos cuando tenemos nueve años. Tengo que creer eso. Tú también”.

Te podría interesar: ¿Selena Gómez en su despedida de soltera? Su viaje a Cabo levantó las sospechas de los fans

La amistad de Taylor Swift y Selena Gomez

Swift y Gomez forjaron una amistad a finales de los años 2000, cuando salieron con miembros de los Jonas Brothers. Swift estuvo brevemente relacionada con Joe Jonas, mientras que Gomez mantuvo una relación intermitente con Nick Jonas.

“Éramos jóvenes. Ahora todos nos conocemos y nos queremos, y es tan tierno”, dijo Gomez en un episodio de agosto del podcast Therapuss With Jake Shane. “No sabíamos qué hacíamos en ese momento. Pero sí: a ella y a mí nos gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue la una a la otra”.

