De Taylor Swift a Dua Lipa: Los 5 anillos de compromiso de las celebridades más caros del 2025

El 2025 pasará la historia como el año de las propuestas de matrimonio y los diamantes más emblemáticos de las celebridades. Sí, sabemos que un anillo de compromiso es más que una joya, es la promesa del amor eterno, y varias son las celebridades que nos sorprendieron con el anuncio de sus compromisos a lo largo del año. Desde las joyas con bandas de oro, diamantes extravagantes y cortes románticos, Taylor Swift, Dua Lipa y otras celebridades anunciaron A los cuatro vientos su futuro matrimonio.

Estos son los cinco anillos de compromiso más mediáticos y algunos más caros de los compromisos que nos dejó el 2025.

Taylor Swift

Sin duda alguna, una de las noticias que paralizó el mundo del espectáculo en agosto de 2025 fue el compromiso de Taylor Swift con la estrella de la NFL Travis Kelce. En un jardín lleno de flores con una estética romántica y sumamente femenina, el jugador hizo la propuesta a la cantante luego de casi dos años de relación.

La joya fue diseñada por Kindred Lubeck para la firma Artifex Fine Jewelry, y se trata de un diamante de talla brillante con una estética vintage que recuerda al corte old mine.

Expertos han estimado que la pieza tendría un valor de 5 millones de dólares aproximadamente, pues la joya que decora el dedo de la cantante tendría un peso equivalente de entre 7 y 10 kilates.

De acuerdo a lo declarado por el mismo jugador, él estuvo completamente involucrado en el diseño para asegurarse de que la joya reflejara la personalidad única de su prometida.

Georgina Rodríguez

Si hablamos de joyas emblemáticas y enormes, Cristiano Ronaldo elevó el estándar de los anillos de compromiso. También en agosto de 2025, el astro portugués realizó la tan esperada pregunta a su novia Georgina Rodríguez, quien paralizó el internet al compartir la respuesta a esa pregunta con una foto de la enigmática joya que Cristiano había conseguido para ella.

Se trata de un diamante de forma ovalada cuya transparencia, brillo y pureza nos dejaron boquiabiertas, sin dejar de lado el tamaño de la joya.

A pesar de que tanto Georgina como Cristiano han ofrecido entrevistas recientemente contando cómo fue la noche de su romántico compromiso, ninguno de los dos ha revelado el precio exacto de la monumental pieza.

Zendaya

Durante la alfombra roja de los Golden Globes del 2025, todas las miradas se sentaron en la mano izquierda de la actriz. Tras meses de especulaciones, se confirmó que Tom Holland le había propuesto matrimonio durante las fiestas decembrinas de 2024 con una prestigiosa pieza de la firma londinense Jessica McCormack.

El anillo se destacó por ser un brillante diamante de talla cojín de 5.02 quilates montado en una orientación horizontal conocida como este-oeste, coincidiendo así con la personalidad de Zendaya: elegante, vanguardista y única.

Zendaya revela anillo de compromiso en los Globos de Oro 2025 Getty Images

Miley Cyrus

Durante el estreno mundial de “Avatar: Fire and Ash”, celebrada en Los Ángeles el pasado primero de diciembre del 2025, Miley Cyrus hizo oficial su compromiso con el músico Maxx Morando. El anillo de estética neovintage consiste en un diamante engastado en una banda de oro amarillo de 14 quilates de grosor.

La pieza fue creada por la diseñadora Jacquie Aiche; fue hecha a “la medida”.

Así es el anillo de compromiso de Miley Cyrus Getty Images

Dua Lipa

Luego de meses de alimentar en redes sociales rumores sobre un posible compromiso, la cantante confirmó que estaba por contraer nupcias con el actor Callum Turner en una entrevista exclusiva para la revista “British Vogue”.

El anillo de la cantante destacó por la banda de oro ancha que envuelve su dedo, sobre la cual se encuentra incrustado un diamante redondo muy brillante. Aunque la cantante y el actor se han mantenido sumamente reservados respecto a dar más detalles e información sobre la pieza, expertos aseguran que la joya tiene un estilo europeo antiguo y su costo podría ascender los 200 mil dólares.

El 2025 nos regaló unos de los mejores anillos de compromiso de las celebridades, Y por supuesto que este 2026 llega con toda la ansiedad de ver materializados esos compromisos, pues seguramente estas bodas serán las mejores del año.

Después de este recorrido, ¿no te dieron ganas de casarte? Porque a nosotras un poquito.