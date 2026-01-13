Suscríbete
El divertido y desconocido ritual que Demi Moore y Bruce Willis hacían: “Lo hicimos durante años”

Demi Moore sorprendió al revelar uno de los detalles más íntimos y entrañables de su vida familiar junto al actor Bruce Willis.

Demi Moore, que estuvo casada con Bruce Willis durante 13 años, ha revelado uno detalle íntimo de su vida familiar durante una sesión de preguntas y respuestas con la actriz Kate Hudson, tras la proyección de su nueva película ‘Song Sung Blue’.

Con esta nueva declaración, la actriz de ‘La Sustancia’, deja ver el lado más humano del querido actor Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, y el por qué siguen tan unidos tras varios años de haber puesto fin a su matrimonio.

Esto es algo bastante personal, pero Bruce todas las semanas celebraba ‘el día de Neil Diamond’”, contó la actriz de 63 años, que estuvo casada con el actor desde 1987 hasta 2000, y con quien comparte tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah.

Esta nueva película que Kate Hudson protagoniza junto a Hugh Jackman, lleva el título de la canción que Neil Diamond lanzó en 1972, y está basada en la historia real de una pareja que tenía una banda tributo al cantante, llamada Lightning & Thunder, de ahí que Demi decidiera contra esta anécdota de su vida junto a Bruce.

Ver la película me recordó constantemente cuando él ponía a todo volumen a Neil Diamond y yo le preguntaba: ‘¿Qué pasa?’ y él me respondía: ‘Nada, hoy es el día de Neil Diamond”, recordó Moore sobre Willis.

Ponía a Neil todo el día. Lo hizo durante años. Era un gran fan de Neil. ¡Y yo también!“, aseguró Moore antes de elogiar el trabajo de Hudson y el de Jackman. ”Tu interpretación, la de Hugh y también la de los niños, me parecieron extraordinarias”.

Demi Moore sigue cuidando de Bruce Willis en su enfermedad

A pesar de la separación, Demi y Bruce mantuvieron una estrecha relación por sus hijas, y con el tiempo se convirtieron en grandes amigos, y ahora que el actor enfrenta esta enfermedad degenerativa, la actriz no ha dejado de cuidar al padre de sus hijas, apoyando constantemente en sus cuidados y atenciones.

No hay una guía para afrontar esto, y obviamente, ser la exmujer, aunque nuestra familia está muy conectada, es una posición interesante”, explicó la actriz hace algún tiempo.

Es difícil. Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y determinado cambiar”, confesó. “Pero ya sabés, mi perspectiva particular es una: siempre digo que es muy importante encontrarlos dónde están, no tener la expectativa de que tengan que ser quienes eran o quienes quieres que sean. Cuando aceptas eso, hay una dulzura increíble y algo que es suave, tierno y amoroso”.

