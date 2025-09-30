JLo rompe el silencio sobre su separación con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Después de meses de especulaciones sobre su divorcio, Jennifer Lopez finalmente habló sobre el proceso que vivió con Ben Affleck en una entrevista para “CBS Sunday Morning”. Con voz pausada, pero firme, la actriz y cantante de 56 años dijo que separarse de él fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”, explicando que la experiencia la impulsó a un crecimiento personal muy necesario. Aunque el momento fue doloroso, López asegura que aprendió muchas lecciones de él.

JLo se sincera sobre su ruptura

Durante la plática que sostuvo, la cantante expresó que este proceso la transformó por completo, “ayudándole a crecer lo que necesitaba crecer”. Compartió que durante la filmación de “Kiss of the Spider Woman”, proyecto en el que Ben participó como productor ejecutivo y quien es dueño de la casa productora junto a Matt Damon Artists Equity, todo era increíble; sin embargo, al llegar a casa, el matrimonio y su relación ya no tenían arreglo: “La película no se habría hecho sin él [Affleck] y Artists Equity. Siempre le daré ese crédito. Era difícil no pensar en cosas, pero fueron, al mismo tiempo, los mejores y peores momentos. Cada momento en el set… era tan feliz. Y luego… en casa, no fue nada genial”, confesó.

¿Por qué terminaron?

Aunque Jennifer no entró en detalles o acusaciones directas, se especula que algunos factores pudieron ser los causantes de que ambos decidieran ponerle fin a su historia de amor. Según fuentes cercanas a la pareja, la diferencia en los estilos de vida, así como la necesidad de espacios personales, fueron un factor clave para la ruptura. Hay quienes afirman que la exposición mediática de la pareja fue también influyente en que la brecha entre ellos se hiciera más grande, pues puso sobre ella una presión innecesaria. También se señala que la colaboración profesional que tuvieron, lejos de acercarlos, los alejó más.

Jennifer continúa con sus proyectos

“Los momentos difíciles son lecciones y hay que entenderlas. Siento que, si el divorcio no hubiera sucedido, no lo entendería”, mencionó la actriz, quien dijo que mantenía una postura positiva respecto a lo acontecido.

Agregó que “lo superas y, sabes, honestamente, tengo que decir que fue lo mejor que me pasó en la vida porque me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba… a ser más consciente de mí misma. Soy una persona diferente ahora que el año pasado”, dejando claro que algunas transiciones dolorosas en la vida pueden convertirse en oportunidades para reinventarse.

JLo rompió el silencio con honestidad, pero dejando un mensaje muy claro: ante los momentos complicados que la vida nos pone, estas experiencias pueden convertirse en oportunidades para generar cambios poderosos en nuestra persona. Así, JLo comienza otro episodio donde seguramente seguirá brillando como siempre.