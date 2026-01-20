¿Por qué eligió un Valentino? Brooklyn Beckham revela por qué Victoria no diseñó el vestido de novia de Nicola Peltz

El pasado 19 de enero, Brooklyn Beckham rompió el internet luego de aprovechar sus redes sociales para romper el silencio respecto a la situación de distanciamiento entre él y su familia. En un largo comunicado, el primogénito de los Beckham compartió detalles polémicos y bastante fuertes sobre la relación familiar que ha tenido con sus padres y hermanos desde el momento en el que el joven comenzó una relación con Nicola Peltz.

Dentro de toda la información que Brooklyn compartió, en donde también explicó el verdadero motivo por el cual se alejó de sus padres, el joven también reveló la razón de uno de los misterios que más envolvieron el momento de su boda: ¿por qué Nicola había elegido un vestido de novia de Valentino y no un diseño de su suegra?

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron en abril de 2022 en una lujosa residencia familiar de Palm Beach, Florida. A la lujosa recepción asistieron un aproximado de 500 invitados, entre los que se encontraban celebridades como Nicole Richie, el chef Gordon Ramsay, la modelo Gigi Hadid, Eva Longoria e incluso Marc Anthony.

Luego de una ceremonia de tradición judía, la fiesta comenzó al sonar “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley. A pesar de que todos habríamos imaginado que esta fue una fiesta de ensueño, ayer por la tarde, Brooklyn Beckham dejó claro que el momento, lejos de ser completamente especial, pasó a ser considerado por la pareja como un recuerdo agridulce.

¿Por qué Victoria Beckham no diseñó el vestido de Nicola?

El vestido de la novia, el cual por mucho tiempo se mantuvo en secreto, fue un elemento que rápidamente generó especulación y rumores sobre la posibilidad de que la unión entre Nicola y Brooklyn no fuera del todo aceptada.

En aquel momento, sin saber absolutamente nada de lo que aparentemente sucedió, Nicola decidió apostar por un vestido Valentino con tirantes anchos y diseño de escote recto en el que el protagonismo se lo llevaba la larga cola.

El diseño de Pierpaolo Piccioli fue estilizado con un velo bordado, así como con un par de zapatos Versace, desatando la incógnita de por qué Victoria Beckham, siendo una renombrada y excelente diseñadora, no había sido la encargada de crear el vestido para su nuera.

Tres años después, es que Brooklyn decidió contar lo que en realidad pasó.

El joven, en su comunicado, mencionó que originalmente el vestido que llevaría Nicola estaba planeado ser un diseño de Victoria; sin embargo, la también modelo y ex Spice Girl decidió cancelar la confección de la prenda de último minuto, situación que obligó a Nicola a buscar una alternativa de forma urgente.

Durante una entrevista, la propia Nicola mencionó: “Yo tenía pensado llevar un vestido de Victoria. Estaba muy emocionada por poder lucir un diseño creado por mi futura suegra; me parecía algo precioso y una historia muy bonita”, declaró en 2020, cuando aún no se conocía la “versión” de Brooklyn sobre la boda.

¿Por qué Brooklyn y Nicola decidieron celebrar una segunda boda?

Tres años después de la boda, durante el mes de agosto de 2025, la pareja tomó la decisión de renovar sus votos. Aunque en su momento la decisión generó dudas y cuestionamientos, así como aumentó los rumores de que entre Brooklyn y sus padres existía un distanciamiento, la boda se llevó a cabo en un entorno íntimo y familiar en el que solamente la familia de Nicola estuvo presente.

Para este nuevo enlace, la esposa de Brooklyn utilizó el vestido de novia que su madre llevó en 1985 en su propia boda con el empresario Nelson Peltz.

Nicola apostó por lucir en segundas nupcias con Brooklyn Beckham el vestido de bodas de su madre. Instagram @nicolaannepeltzbeckham

La razón por la que la pareja decidió celebrar una nueva boda se reveló también el día de ayer durante el comunicado de Brooklyn.

De acuerdo con el primogénito de David y Victoria, la celebración de 2022 guardaba memorias dolorosas para él y Nicola, destacando que Victoria había secuestrado su primer baile con su esposa, obligando al joven a bailar con ella frente a sus invitados en una danza que él considera inapropiada, con la cual se sintió incómodo y humillado, provocando que la pareja renovara sus votos para crear nuevos recuerdos lejos de la vergüenza o la ansiedad que aquella primera celebración le generó a la pareja.

A pesar de las declaraciones que emitió el día de ayer Brooklyn Beckham respecto a sus padres, para algunos fanáticos que han seguido de cerca este drama familiar, ha quedado clara la razón por la que Nicola Peltz usara un vestido de novia Valentino en lugar de recurrir a un icónico diseño de Victoria Beckham.