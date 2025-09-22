¿Qué le pasó a Tom Holland? El accidente en ‘Spider-man': Brand New Day que lo llevó al hospital

Tom Holland de 29 años, ha interpretado a Spider-Man/Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel desde Capitán América: Civil War de 2016; sin embargo, durante el rodaje de ‘Spider-man: Brand New Day’, el actor sufrió un accidente que lo llevó de emergencia al hospital.

Varios medios internacionales como The Sun, han confirmado que Holland tendrá que tomarse algunos días de descanso para recuperarse, antes de regresar al set de grabación.

¿Cuál es el estado de salud de Tom Holland?

De acuerdo con el Daily Mail, el pasado 19 de septiembre, Tom Holland sufrió una caída en Leavesden Studios en Watford, ubicado a unas 20 millas de Londres, mientras filmaba una de las escenas de acción de la cuarta película del superhéroe arácnido.

El medio reveló que Holland, que está comprometido con su co-estrella Zendaya, sufrió una conmoción cerebral leve, por lo que tendrá que tomarse varios días de descanso para recuperarse por completo, antes de volver al set de grabación.

Durante una cena benéfica el domingo 21 de septiembre, Dominic Holland, padre del actor, aseguró que su hijo se encuentra bien, pero estará fuera de la filmación “por un tiempo”.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del accidente, pero los productores de la película, se reunirán este lunes para determinar cómo se seguirá con las filmaciones.

Tom Holland sufre accidente en el set de 'Spider-man: Brand New Day'

¿Tom Holland se encuentra bien?

La aparición pública más reciente de Holland se produjo el sábado 20 de septiembre, cuando salió con su prometida Zendaya , de 29 años, para organizar un evento Posh Pub Quiz con The Brothers Trust , la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos .

El evento , que se llevó a cabo en la casa de subastas Christie’s en Londres, apoyó a la organización benéfica Java Joy , que tiene como objetivo proporcionar empleo significativo a adultos con discapacidades.

Sin embargo, se dice que el actor decidió retirarse temprano, argumentado que no se sentía bien, señal de que necesita recuperarse de su accidente.

