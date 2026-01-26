¿Victoria Beckham responde a Brooklyn? La fotografía que ha causado polémica

En medio del ruido mediático que rodea a la familia Beckham, Victoria Beckham volvió a publicar en Instagram y, como era de esperarse, el gesto no pasó desapercibido. La diseñadora compartió una fotografía reciente junto a algunas de sus excompañeras de Spice Girls, justo días después de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, generara titulares por un mensaje en el que habló de tensiones familiares y una relación complicada con sus padres.

También lee: ¿Victoria Beckham es una ‘boy mom’? El término viral que resurge tras las palabras de Brooklyn

La imagen con las Spice Girls que encendió la conversación

La fotografía en cuestión fue tomada durante la celebración del cumpleaños de Emma Bunton, conocida como Baby Spice. En la imagen aparecen Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner y Melanie C, todas sonrientes y visiblemente cercanas, reviviendo ese vínculo que marcó a toda una generación.

El mensaje que acompañó la foto fue breve, cariñoso y sin segundas lecturas aparentes:

“Happy birthday to the most beautiful soul @emmaleebunton. I love you girls so much @gerihalliwellhorner @melaniecmusic xxxxxxx.”

¡Nada más! Ninguna referencia familiar, ningún comentario adicional. Y aun así, el momento elegido para publicarla fue lo que desató la polémica.

Brooklyn Beckham y el distanciamiento familiar

Días antes, Brooklyn Beckham había compartido un mensaje público en el que hablaba de sentirse controlado y de las dificultades que ha enfrentado dentro de su familia, especialmente desde que inició su vida junto a su esposa, Nicola Peltz. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa hacia Victoria y David Beckham, lo que colocó a la familia en el centro del debate mediático.

Hasta ahora, ni Victoria ni David han respondido de forma directa a esas declaraciones. No ha habido comunicados oficiales ni mensajes que mencionen a Brooklyn de manera explícita.

Más allá de teorías, la imagen muestra a una Victoria Beckham conectada con su pasado, celebrando amistades duraderas y evitando alimentar la polémica. En un entorno donde cada movimiento se analiza al detalle, guardar silencio también es una postura.

