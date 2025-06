3 errores que debes evitar al usar pantalones blancos (podrían estar arruinando tus looks sin que lo notes)

Entre las tendencias de moda que no te puedes perder este verano 2025, definitivamente están los pantalones blancos, ya que se trata de un estilo refrescante, versátil y sofisticado. Por esto, resulta imprescindible tener en cuenta cuáles son 3 errores que es mejor evitar al usar esta prenda, para que así tu atuendo no corra el riesgo de verse desprolijo.

¡Evítalos! 3 equivocaciones que tienes que prevenir con tus pantalones blancos si no quieres estropear tus looks

1. Usar ropa interior poco favorecedora

Una de las equivocaciones más frecuentes a la hora de usar ropa blanca, está relacionada con el underwear, pues no siempre se le da la atención necesaria a este aspecto. Como regla general, evita a toda costa la ropa interior negra, de colores oscuros o con diseños muy llamativos, ya que corres el riesgo de que estos diseños sobresalgan y hagan que tu imagen se vea descuidada. Mientras que con la lencería blanca se podría crear contraste e igualmente termina notándose.

Un tip imperdible es recurrir a pantaletas en tono nude, que sea lo más similar posible a tu tono de piel. De preferencia, elige modelos sin costuras que se remarquen sobre tu pantalón blanco.

Elegir la ropa interior correcta es indispensable para que los atuendos con pantalones blancos se vean impecables Instagram. @dualipa

2. Elegir una talla incorrecta (o no apta para tu tipo de cuerpo)

Parte de los consejos infalibles de moda básicamente consisten en utilizar prendas cuyos diseños sean favorecedores para cada tipo de cuerpo, puesto aunque no hay reglas exactas de lo que se puede usar dependiendo de las tallas, lo cierto es que esto sí impacta en el resultado final.

Tratándose de white pants, recurre a aquellos modelos óptimos para tu silueta, como lo harías al momento de elegir un par de jeans buscando el que mejor le siente a tu altura. Esto ya que usar un estilo poco compatible contigo, podrías obtener resultados adversos y perjudicar el resto del atuendo.

3. No darle vida con otros colores

Los looks a un solo tono suelen ser un acierto absoluto para mujeres que quieren verse elegantes y el blanco no es un tono que esté fuera de esta tendencia (y para muestra el total white con el que Kate Middleton deslumbró hace unos días). Sin embargo, en estos casos esta no es una tendencia que convenga seguir a ciegas, ya que si no se usan las combinaciones correctas simplemente terminará viéndose aburrido.

Para equilibrar un look con pantalones blancos, crear bloques de color con las piezas superiores es una excelente opción Getty Archivo

Para no cometer este error, lo mejor es que al usar pantalones blancos, también le des a tu imagen toques de color con otras tonalidades que favorezcan a tu estilo personal y sean compatibles con la temporada. En verano 2025, puedes apostar por negro, coral, verde, azul, burdeos y hasta metálicos, ya sea en la parte superior, en los zapatos o en los accesorios.