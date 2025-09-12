Suscríbete
Moda

Salma Hayek nos deja claro que el vestido con escote de corazón es el más favorecedor para mujeres de 50+

Todo lo que debes de saber del impecable look que la actriz mexicana modeló recientemente.

September 11, 2025 • 
Karen Luna
Kering Foundation Fourth Annual 'Caring for Women' Dinner in New York

Salma Hayek nos deja claro que el vestido con escote de corazón es el más favorecedor para mujeres de 50+

Getty Images

Salma Hayek lo hizo otra vez: en la 25ª edición de la gala Caring For Women de la Kering Foundation, la actriz deslumbró al público con un vestido bohemio que reafirma algo que ya sabíamos: para mujeres de 50 años en adelante, el escote de corazón no solo favorece, sino que te hace brillar con elegancia y presencia.

El diseño que escogió no fue al azar. Salma apareció en la gala con un vestido de Balenciaga, hecho a medida, que abrazaba su figura de forma impecable, resaltando sus curvas con gusto y sofisticación. El escote de corazón definía el busto, mientras que la caída del vestido creaba una silueta romántica.

Por qué el escote de corazón se adapta tan bien después de los 50

El escote de corazón tiene algo especial porque enmarca el pecho con esa forma curva hacia abajo, crea un efecto visual que realza el busto y afina el cuello. Para Salma, mujer que ha abrazado cada etapa de su vida con gracia, este corte es protagonista porque:

  • Suaviza los hombros al dibujar una línea curva.
  • Da una sensación de talle más definido gracias a cómo se ajusta justo debajo del busto.
  • Aporta feminidad sin sobrecargar el look.
  • Se adapta tanto para vestidos largos como para opciones midi si buscas algo menos formal.

En este caso, el vestido Gucci presentaba una mezcla ideal: volumen en la falda, tejido fluido y escote de corazón marcado, elementos que favorecen la postura, la piel y la seguridad al vestir.

Celebrity Sightings In New York City - September 11, 2025

Por qué el escote de corazón se adapta tan bien después de los 50

Getty Images

El estilo de Salma: lujo con autenticidad

Lo que más me impresiona de Salma es que no necesita extravagancias para impactar. En esta gala, su vestido fue la estrella, pero todo lo demás complementó su elección de forma inteligente: maquillaje suave que hacía que el escote y la belleza natural brillaran, peinado elegante pero sin exceso.

El hecho de que la gala sea un evento importante —el de la Kering Foundation, que apunta a apoyar causas vinculadas con los derechos de las mujeres— suma significado. No es solo moda, sino estilo consciente.

Salma Hayek, a sus 50+, nos deja claro que el vestido con escote de corazón —y más si es un diseño Gucci hecho a medida— sigue siendo una apuesta ganadora. En la gala Caring For Women de la Kering Foundation lo demostró: su porte, su estilo, su audacia contenida, todo sumó para un look que inspira. Y para quienes amamos la moda, es un recordatorio precioso de que la elegancia no caduca: se reinventa, se potencia, y sobre todo, se lleva con autenticidad.

