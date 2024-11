Wes Gordon presenta una exclusiva Pop-Up Store con su nueva colección: Carolina Herrera Resort 2025

Wes Gordon presentó su nueva colección Resort 2025, una línea de moda inspirada en México. En un evento exclusivo al que Vanidades fue invitado, el director creativo de Carolina Herrera compartió con los asistentes sus ideas y la creatividad que dio forma a las prendas. Durante este Meet and Greet, respondió a varias preguntas sobre cómo la cultura mexicana, sus colores vibrantes, patrones tradicionales y paisajes, influyeron en los diseños. Con esta propuesta, Gordon fusiona su estilo único con la riqueza visual y cultural de México, creando piezas que celebran la belleza y diversidad del país.

Durante este encuentro, Wes, compartió la inspiración detrás de sus diseños: “Me inspiré en la energía, la gente y los colores vibrantes de México, especialmente en sus atardeceres. De hecho, muchos de los colores de los vestidos de esta colección están basados en los tonos que se ven al final del día en México”, comentó el diseñador.

México ha sido fuente de inspiración para Wes Gordon durante mucho tiempo. En sus propias palabras, el director creativo de CH ha expresado que la Ciudad de México siempre le ha inspirado por su cultura vibrante, su gente y su creatividad. Ha visitado el país en numerosas ocasiones y para él, en este momento, la CDMX es el corazón de la cultura global, destacándose no solo por su gastronomía, sino también por su arquitectura, arte y diseño.

Las nuevas piezas diseñadas por Wes Gordon, están revolucionando la casa Herrera Gabriela Santillán

El desfile fue un homenaje a esta colorida ciudad, pues las prendas representaron esa mezcla de colores, texturas y formas que reflejan la riqueza cultural de México. Las influencias de la ciudad fueron claras en cada prenda, desde los bordados detallados hasta los cortes y los patrones que parecían hablar directamente de la historia y la modernidad del país. La colección no solo celebró la estética mexicana, sino también su energía única, capturando esa fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo que hace de la Ciudad de México un lugar tan especial para los creativos de todo el mundo.

“Me encanta usar colores llamativos para reflejar la felicidad de una persona, para esta colección me inspiré en las tonalidades del espacio en donde se llevó a cabo el desfile, el icónico Anahuacalli. Quise representar los vibrantes atardeceres de la Ciudad de México, utilizando sus tonos como base para desarrollar la paleta de color de los looks. Otro elemento muy presente es la flora de la Ciudad de México, como un estampado creado a partir de la sinfonía de flores que encuentras en el Mercado de Jamaica”. dijo Wes Gordon en la ronda de preguntas y respuestas.

Cada prenda de Resort 2025 refleja el talento y el esfuerzo de los artesanos mexicanos que estuvieron involucrados en esta colección. Wes tuvo la oportunidad de colaborar con cuatro increíbles artesanas de diferentes regiones del país, quienes aportaron su trabajo único. Ellas contribuyeron con piezas que estuvieron presentes en el desfile, y sus especialidades incluyen desde el bordado hasta la cerámica y la joyería en jícara.

Pop Up Carolina Herrera en El Palacio de Hierro Polanco

Carolina Herrera ha lanzado un espacio pop-up en El Palacio de Hierro Polanco que nos recuerda a la emblemática boutique en Nueva York. Este es el primer pop-up en América Latina que presenta la esperada colección de pasarela de Wes Gordon, ¡disponible por primera vez en el país! La propuesta es un deleite para los amantes de la moda, con una curaduría que mezcla lo mejor de la alta moda con un toque de exclusividad local.

“Es un honor colaborar con El Palacio de Hierro para traer esta primera experiencia pop-up a la Ciudad de México. El equipo y yo estamos emocionados de compartirlo con ustedes”, comentó Wes Gordon, director creativo de la marca.

1 de 4 Carolina Herrera presentó su colección Resort 2025 en México. Mauricio López 2 de 4 Wes Gordon se inspiró en México para su propuesta. Mauricio López 3 de 4 El innovador uso de color fue notorio Mauricio López 4 de 4 Para la presentación, Carolina Herrera unió esfuerzos con la Secretaría de Cultura y su programa de apoyo a los artesanos textiles, Original Mauricio López

Este espacio de 52.9 metros cuadrados está decorado con una paleta de rojos y rosas, invitando a los visitantes a sumergirse en un mundo de sofisticación y estilo. La tienda ofrece una selección de prendas “ready-to-wear”, vestidos de noche, joyería, gafas y fragancias, además de la colección Resort 2025, presentada recientemente en pasarela. Lo más exclusivo: los visitantes pueden comprar las piezas “see now, buy now”, lo que permite adquirirlas al instante.

La inspiración detrás de este pop-up, en palabras de Wes Gordon fue la combinación de los clásicos detalles de la tienda insignia de la marca en Madison Avenue — como las paredes rosadas y los pisos en blanco y negro — con un toque único que rinde homenaje a la cultura local. Elementos artesanales como las bugambilias de papel, creadas por manos de artesanos mexicanos, dan un giro refrescante y lleno de color al ambiente.

Este espacio estará abierto hasta el 24 de noviembre, en el horario habitual de la tienda, y promete ser el destino ideal para los amantes de la moda que buscan piezas únicas, lujo y un pedazo de la esencia de Carolina Herrera en la Ciudad de México.