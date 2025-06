El inesperado error de Meghan Markle que opacó la promoción de su marca en redes sociales

Meghan Markle volvió a ser centro de atención tras el lanzamiento de nuevos productos de su marca As Ever. Sin embargo, hubo un detalle durante la promoción de estos productos que no pasó desapercibido para la prensa británica.

Lo que parecía una publicación cuidadosamente planeada para celebrar el éxito de ventas de su línea de alimentos artesanales, terminó generando comentarios negativos por un error técnico que opacó, al menos momentáneamente, su mensaje.

¿Qué error cometió Meghan Markle en sus redes sociales?

La duquesa de Sussex compartió una imagen que tiene un sutil error. Este post, publicado en la cuenta de Instagram de su marca, fue de agradecimiento a los seguidores por el apoyo recibido tras el lanzamiento de sus nuevos productos, como una mermelada de albaricoque, un vino y una miel de azahar en edición limitada.

En la fotografía, que parece haber sido tomada en la cocina de su hogar, está una nota escrita a mano por Meghan con la frase “You’re beautiful. Full stop.”, acompañada de ingredientes frescos, harina, y sus manos entrando sutilmente en el encuadre.

Pero fue justamente esa imagen la que desató controversia por un detalle extraño: un cursor de mouse negro en el borde izquierdo, justo encima de la mano de Meghan. Así, lo que en principio debía ser una foto real tomada desde una cámara o celular, terminó delatando un posible montaje: al parecer, se trataba de una captura de pantalla, no una imagen tomada directamente.

En tanto que a presencia del cursor ha llevado a medios británicos como Express a señalar este tipo de errores, criticando fuertemente la poca atención al detalle. Incluso, la misma publicación recoge varios comentarios de usuarios que también se habrían dado cuenta del error. Sin embargo, este desliz técnico no es el primero que ha rodeado las publicaciones de Meghan desde su regreso a las redes sociales.

A inicios de este año, en un video donde se la veía escribiendo “2025” en la arena de una playa, algunos usuarios notaron que ya había una escritura previa parcialmente borrada, lo que sugiere que la toma necesitó varios intentos antes de lograr la escena ideal.

Aunque estos errores pueden parecer menores, contrastan con la imagen cuidada y minimalista que As Ever ha intentado construir: un estilo que evoca calma, autenticidad y perfección estética. Paradójicamente, estas pequeñas imperfecciones han terminado generando más conversación que los propios productos.

Meghan Markle lanza nuevos productos de su marca As Ever

Por otra parte, fue la semana pasada cuando la exactriz de Suits presentó dos nuevos productos que rápidamente captaron la atención: una mermelada de albaricoque, elaborada con ingredientes seleccionados, y una exclusiva miel de flor de azahar en edición limitada.

Además, Meghan ya tiene en la mira su próxima incursión en el mercado de bebidas: un vino rosado que será lanzado el 1 de julio. Pero, una vez más, el desafío no estará solo en vender, sino en lograr que la narrativa visual que acompaña a sus productos sea tan impecable como ella pretende. Porque, en un mundo donde la imagen lo es todo, hasta el más mínimo cursor puede robar el protagonismo.