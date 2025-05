El príncipe William habla sobre la nueva afición de la princesa Charlotte (y que pocos conocían)

El príncipe William hizo una inesperada revelación sobre su hija, la princesa Charlotte, que ha sorprendido a muchos: su creciente pasión por el atletismo, especialmente por las pruebas de 400 metros y vallas.

Atletismo, la nueva pasión de la princesa Charlotte

Esta declaración se dio durante la ceremonia de investidura realizada en el Castillo de Windsor el pasado 13 de mayo, mientras William otorgaba una distinción a la atleta olímpica Keely Hodgkinson.

El príncipe William reveló que su hija Charlotte tiene un gran interés por las carreras de atletismo de 400 metros X: @kensingtonroyal

Fue en ese momento que, según reporta la prensa británica, el heredero al trono británico le habría contado esta nueva pasión de Charlotte. “El príncipe me dijo que su hija está corriendo los 400 metros y las vallas, y que me había visto en París”, según el testimonio de la deportista que recoge The Telegraph. “Me dijo que se acuerda de mi victoria y que ojalá pudiera estar allí para verlo él mismo”, relató.

Este detalle, aunque pudiera pasar desapercibido por algunos, no solo muestra el interés de Charlotte por el deporte, sino también cómo figuras femeninas del atletismo británico están inspirando a las nuevas generaciones, incluyendo a las de la realeza.

¿Qué otras aficiones tiene la princesa Charlotte?

La princesa Charlotte también ha practicado otras disciplinas deportivas y artísticas como futbol, rugby y danza Getty Images

Por otra parte, Charlotte, a sus 10 años, ha demostrado ser una niña con múltiples intereses deportivos. Además del atletismo, ha practicado fútbol y rugby, según lo que contó su madre, Kate Middleton, en el podcast The Good, The Bad & The Rugby, en 2023. Una inclinación por los deportes que parece ser heredada de sus padres, ya que tanto William como su mujer son aficionados a diferentes disciplinas deportivas.

Sin embargo, Charlotte también ha mostrado cierto interés por las artes. Durante una visita escolar en Gales en septiembre de 2024, el príncipe William compartió que su hija disfruta del canto y la danza, y que le encanta actuar.

No obstante, esta revelación de William sobre la nueva afición de Charlotte no solo ofrece una visión más cercana de la vida de la joven princesa, sino que también resalta el enfoque de los príncipes de Gales en criar a sus hijos en un entorno que valora tanto la actividad física como la expresión artística.

Kate Middleton y el príncipe William también son muy aficionados a practicar deportes Getty Images

Con una combinación de talento, disciplina y apoyo familiar, no es de extrañar que, en un futuro, la joven royal pudiera convertirse en una figura destacada entre las jóvenes de su generación.

Mientras que su dedicación al deporte y las artes no solo la preparará para futuros desafíos, sino que también podría ayudar a posicionarla como una inspiración para muchos jóvenes que buscan equilibrar tradición y modernidad en sus vidas.