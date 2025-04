Meghan Markle reveló esta rutina que el príncipe Harry comparte con su hijo, Archie

Ya se cumplió un mes desde el estreno de la nueva serie de Netflix “With Love, Meghan”, en la cual la duquesa de Sussex se encarga de revelar sus mejores secretos de cocina y estilo de vida. Sin embargo, el programa no trata únicamente de recetas, sino que también en él se revelan los más íntimos secretos de la esposa del príncipe Harry.

Por ejemplo, en uno de los episodios del contenido, Meghan se atrevió a revelar una curiosa rutina matutina que el príncipe Harry comparte con su hijo, el príncipe Archie: el desayuno. Meghan cuenta que a ambos les encanta el tocino.

Meghan Markle confesó los gustos culinarios de su familia Netflix

La ex actriz californiana también confesó que tanto Archie como Lilibet son fanáticos de comer tocino en el desayuno. “Mi tocino trae a todos los chicos del patio”, dijo la duquesa cantando, en una versión del éxito de Kelis de 2003 “Milkshake”.

Además, en el capítulo 2 de la serie, Meghan agregó más sobre la rutina de sus hijos por la mañana. “Me levanto antes que mis hijos, así que normalmente me levanto a las 6:30, y luego los levanto, los visto y bajamos. Me encanta preparar el desayuno para mi familia”, explica la duquesa, agregando que su plato favorito son los panqueques “sorpresa”.

“No saben qué habrá al otro lado cuando se dé vuelta”, dice Meghan. Asimismo comenta que cuando prepara panqueques elige entre chispitas de colores, chips de chocolate o arándanos con forma de carita feliz.

“Por supuesto, les encantan las tostadas con mermelada y las conservas de frutas frescas porque fueron parte de mi preparación y de la recolección de toda esa fruta durante la temporada de bayas para todas nuestras conservas”, dice. “A mi esposo y a Archie les encantan los huevos fritos. Aquí hay mucho tocino. Y a veces no tienes tiempo para todo eso, y simplemente pones un gofre congelado en la tostadora y listo. Y no hay nada de malo en eso tampoco”, sentenció la duquesa, haciendo explícito su amor por su hijo.

Meghan Markle confesó cómo es su rutina de mañana Especial

¿Qué gustos culinarios comparte el príncipe Archie con su hermana Lilibet?

Meghan Markle confesó que sus platillos no son los favoritos de sus hijos, ya que, en realidad, Archie y Lilibet prefieren la comida prefabricada. La duquesa de Sussex reveló ante The New York Times que cuando solo están ella y los niños para cenar, a menudo recurre a nuggets de pollo, hamburguesas vegetarianas y Tater Tots, elementos culinarios que resultan los favoritos de sus dos hijos.

Meghan también reveló que la crema chantilly es el postre favorito de su hija menor, la princesa Lilibet. Incluso, la duquesa confesó que tiene una receta especial en nombre de la pequeña, llamada “Chantilly Lili”.