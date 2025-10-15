Suscríbete
Meghan Markle vuelve a apostar por su falda de cuero favorita y la convierte en el look estrella del otoño 2025

Meghan Markle rescata de su clóset la falda de cuero que se está volviendo tendencia este otoño y muestra cómo llevarla con estilo y elegancia.

October 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Este 14 de octubre, Meghan Markle llegó a Washington D.C. para asistir a la Cumbre de Mujeres Más Poderosas de Fortune 2025, que se celebró en el Hotel Salamander, donde tuvo la oportunidad de hablar de sus negocios basados en el estilo de vida.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha capturado la atención del público, ha sido su estilismo, pues ha aportado por una de las prendas que está conquistando el otoño, y que la reina Letizia también ha hecho tendencia.

La falda de cuero que Meghan Markle puso en tendencia para el otoño

La duquesa de Sussex, de 43 años, ha elegido para este importante evento, una falda de cuero vegano, con un corte tubo en un elegante tono ostra de la marca california Brochu Walker.

La prenda se caracteriza por su cremallera lateral, cintura ceñida y un bajo justo por debajo de la rodilla.

Para complementar el estilismo, Meghan llevó una camisa de seda de color marfil con mangas ondulantes y cuello abierto de Gabriela Hearst y zapatos de tacón de color beige nude que cuentan con una correa de tobillo doble de Altuzarra.

Te podría interesar: Meghan Markle le dice ‘sí’ al tweed con un vestido largo que estiliza la silueta y es perfecto para invierno

Meghan Markle revela detalles del futuro de With Love, Meghan

La duquesa de Sussex también aprovechó el momento para revelar algunos detalles sobre el futuro de su serie de estilo de vida With Love, Meghan, que puede verse en la plataforma de Netflix.

Meghan confirmó que su serie de estilo de vida tendrá un episodio especial navideño que se podrá ver a partir del mes de noviembre:

El especial navideño saldrá en noviembre y es muy bueno”, dijo, cuando se le preguntó si podíamos esperar una tercera temporada. “Así que podemos decir que ocho episodios para dos temporadas... eso es mucho trabajo”.

Meghan también dio a entender que podría lanzar más contenido en el futuro: “Estoy explorando todas las opciones de lo que podría parecer”.

Meghan Markle
Melisa Velázquez
