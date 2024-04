Qué es verdad y qué no en La Gran Exclusiva, la película de Netflix sobre el príncipe Andrés

La nueva película de Netflix, La Gran Exclusiva, ha generado gran expectación y debate tras su estreno el pasado 5 de abril. Basada en la explosiva entrevista del príncipe Andrés con la BBC en 2019, la cinta narra los entresijos de este evento que marcó un antes y un después en la vida del duque de York.

Numerosas preguntas han surgido entre los espectadores sobre la veracidad de los hechos que se presentan en la película. ¿Qué es real y qué es ficción?

Analicemos algunos de los puntos más controvertidos:

Los peluches del príncipe Andrés : La escena en la que el duque regaña a una criada por no ordenar correctamente sus peluches y desconoce el nombre de algunos de ellos es real . En 2022, la exsirvienta Charlotte Briggs reveló a The Telegraph que esta era una de sus tareas cotidianas.

La Gran Exclusiva de Netflix llegó al catálogo en México desde el 5 de abril. (Netflix)

El perro inseparable de Emily Maitlis: La película muestra a la periodista con un galgo llamado Moody que la acompaña a todas partes, incluso al trabajo. Esto también es cierto.



La película muestra a la periodista con un galgo llamado Moody que la acompaña a todas partes, incluso al trabajo. El papel de Jason Stein: El profesional de imagen pública fue contratado por la Familia Real para mejorar la reputación del príncipe Andrés, pero renunció antes de la emisión de la entrevista . La película refleja este hecho, aunque con un motivo diferente al que se ha reportado. En la cinta, Stein dice “Estoy fuera”, mientras que las fuentes indican que su salida se produjo por un “mutuo acuerdo”.



La amistad con Jimmy Savile: Según Vanity Fair, esta afirmación podría no ser cierta, pues no hay pruebas que confirmen una amistad cercana entre ambos. No obstante, sí se sabe que el polémico presentador fue contratado por el entonces príncipe Carlos (hoy rey Carlos III) para mejorar su imagen.

La Gran Exclusiva revive el caso del príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein. (Netflix)

La reina y la entrevista: La película sugiere que la reina Isabel II confió en el juicio de su hijo Andrés para aceptar la entrevista con la BBC. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta afirmación. Según diversas fuentes, la difunta reina se enteró de la entrevista una vez realizada, a pesar de que se grabó en el Palacio de Buckingham.



El baño del príncipe Andrés: No hay información que confirme que el príncipe Andrés se dio un baño de burbujas para ver la entrevista, por lo que este hecho se considera ficticio.

Es importante recordar que La Gran Exclusiva es una película, no un documental. Si bien se basa en hechos reales, toma algunas licencias creativas para aumentar el dramatismo y la tensión narrativa.

Para discernir entre la realidad y la ficción, es recomendable consultar otras fuentes de información, como el libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC´s Most Shocking Interview, en el que se basa la película.

La cinta, protagonizada por Billie Piper, Gillian Anderson, Rufus Sewell y Keeley Hawes, ofrece una mirada intrigante a un evento que sacudió a la monarquía británica y nos invita a reflexionar sobre la manipulación mediática, la ética periodística y el poder de la verdad.

Puedes ver la película en Netflix. Pero también puedes ver la entrevista real al príncipe Andrés a continuación: