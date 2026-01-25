¿Se acabó el contrato? Meghan Markle estaría finalizando su serie con Netflix por esta razón

Luego de contar con dos temporadas y un especial navideño, todo parece indicar que la producción de Meghan Markle, “Con amor, Meghan”, estaría cerrando su ciclo de manera oficial en Netflix.

A pesar de que hasta el momento la plataforma no ha hecho un anuncio oficial, fuentes cercanas a la duquesa de Sussex han reportado que la propia Meghan habría tomado la decisión de detener su emisión, no como una ruptura con la empresa, sino como parte de una estrategia profesional.

¿Por qué Meghan podría cancelar su serie en Netflix?

De acuerdo con reportes de medios británicos, “Con amor, Meghan” era un proyecto que representaba una gran carga a nivel de producción, motivo que habría llevado a la duquesa a cuestionarse los trabajos en los que realmente debía centrar su energía.

A pesar de que su programa ya no contase con más temporadas, las fuentes aseguraron que Meghan sigue firme en seguir produciendo especiales como su emisión navideña de 2025, aunque por el momento aún no hay nada confirmado ni en aparente desarrollo.

¿Por qué Meghan habría decidido cancelar su programa?

Las mismas fuentes han revelado que la decisión podría haberse tomado luego de que se hicieran públicos informes y detalles de audiencia que no resultaban del todo favorables para el formato.

Recordemos que “Con amor, Meghan” hizo su gran debut en marzo de 2025 y sus primeros ocho episodios fueron exitosos, pues el público mostró interés sobre un nuevo producto de los duques de Sussex, pensando que este seguiría un formato similar a sus producciones anteriores; sin embargo, para este programa en específico, Meghan decidió hacer del estilo de vida su eje central. Y aunque esta propuesta ha sido replicada por otras celebridades, la recepción del público no fue lo esperado.

Así sería el nuevo proyecto de Meghan Markle

Según fuentes cercanas a la duquesa, Meghan habría elegido dirigir su atención a otros proyectos, por lo menos de momento. Una de las principales estaría siendo su marca “As Ever”, así como su fundación; ambos proyectos estarían integrándose a un proyecto de plataforma digital.

Esta elección no estaría implicando una ruptura con el gigante del streaming necesariamente, más bien una nueva forma que la duquesa ha elegido para conectar con su público y compartir sus intereses.

Aunque aún no existe una confirmación oficial, ni por parte de Netflix ni de Meghan Markle, todo parece apuntar a que “Con amor, Meghan” habría llegado a su final, no como una ruptura con la plataforma o su contrato, sino como una decisión consciente de la duquesa de enfocar por el momento su energía en otros proyectos que también resultan prometedores.