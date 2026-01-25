Se revelan nuevas pruebas sobre el íntimo vínculo de Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein

Al igual que el ex príncipe Andrés, Sarah Ferguson, está sufriendo las consecuencias de su amistad con el delincuente, Jeffrey Epstein, pues además de perder su título de duquesa de York y ser desalojada de Royal Lodge, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia, sigue en el centro de la polémica.

Fergie ha perdido numerosos trabajos y se ha quedado aislada, pues se dice que varios de sus amigos más cercanos, decidieron mantenerse alejados de ella, y recientemente, se han compartido nuevas pruebas de su relación con Epstein.

Documentos recientes refuerzan la conexión de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein

La ex duquesa de York atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la revelación de correos que evidencian su estrecha relación con Jeffrey Epstein, pese a haberlo negado reiteradamente.

La reciente nota difundida vuelve a cuestionar la versión de Sarah Ferguson y refuerza su vínculo con el criminal, en el texto, atribuido a una duquesa inglesa, estaba dirigido al personal de la mansión de Epstein en Florida e incluía la frase “No viste nada, no oíste nada y no dirás nada”.

Esta nota forma parte de un manual interno con normas de conducta, revelado dentro de la investigación sobre el multimillonario fallecido en 2019, y aunque no confirman que se tratara de Ferguson, un testimonio anónimo reveló a The Sun: “al parecer era miembro de la familia real británica”.

¿Cómo era la relación de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein?

En reiteradas ocasiones, Fergie negó haber sido amiga cercana a Epstein, y aseguró que su única relación fue el préstamo de dinero para pagar su deudas por el costo estilo de vida que solía llevar.

Ferguson incluso emitió una disculpa pública en una entrevista de marzo de 2011 con el Evening Standard, calificando su decisión de aceptar su ayuda como un “terrible, terrible error de juicio”.

“Detesto la pedofilia”, dijo en ese momento, añadiendo que lamentaba profundamente la asociación.

Sin embargo, al mes siguiente se informó que escribió en privado a Epstein, disculpándose por los comentarios que dijo para proteger su carrera y refiriéndose a él como un “amigo firme, generoso y supremo”, según un correo electrónico filtrado posteriormente por The Sun en septiembre de 2025.

“Como sabes, no dije absolutamente nada la palabra de pedófilo sobre ti”, escribió Ferguson, según se informa. “Sé que te sientes terriblemente decepcionado de mí. Y debo disculparme humildemente contigo y con tu corazón por ello. Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia”.

Tras la publicación del correo electrónico, Ferguson fue despedida como representante de varias organizaciones benéficas.

