Errores comunes sobre la Felicidad, según Harvard

Muchos conciben la felicidad como un objetivo. Sin embargo, ser feliz no es una meta , sino una dirección hacia la que debemos avanzar constantemente. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación, no un estado que se alcanza de forma pasiva.

Creer que alcanzar goles como encontrar pareja, obtener un trabajo ideal o bajar de peso nos traerá la felicidad de forma automática es un error común. Estos propósitos, si bien pueden ser importantes, no son el destino final, sino pasos en el camino hacia la felicidad. La verdadera satisfacción proviene del proceso y de los aprendizajes que adquirimos en el camino.

Pensar que una vez que logramos ciertos objetivos o deseos, la felicidad aparecerá de forma inmediata es una ilusión engañosa . La felicidad no es algo que se alcanza de un día para otro.

La negación de nuestra imperfección:

No aceptar que los seres humanos somos imperfectos, con defectos y errores, nos impide alcanzar nuestro máximo potencial de felicidad. Según el experto Tal Ben-Shahar de Harvard, hasta que no aceptemos nuestra humanidad con sus luces y sombras, no podremos avanzar hacia una vida plena y satisfactoria.