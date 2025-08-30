Rutina de pilates en casa: 5 ejercicios para fortalecer el abdomen

Si te pasa como a mí, seguramente hay días en los que quieres ejercitarte pero sin complicarte con rutinas largas o aparatos de gimnasio. Y aquí es donde el pilates se vuelve tu mejor aliado: es sencillo, puedes hacerlo en casa y, lo mejor, fortalece el abdomen de una forma profunda, sin forzar la espalda ni el cuello.

Cuando hablamos de un “abdomen fuerte” no me refiero solo a lo estético (aunque claro, también ayuda a marcar cintura), sino a la importancia de tener un core sólido para mejorar la postura, evitar dolores y sentirnos más ligeras en el día a día.

Hoy quiero compartirte una rutina corta de 5 ejercicios de pilates que yo misma hago cuando quiero activar el abdomen. No necesitas nada más que un tapete, ropa cómoda y un poco de constancia.

1. The Hundred, el clásico

Este es EL ejercicio de pilates, y sí, al principio parece eterno, pero es muy efectivo.

Cómo hacerlo: acuéstate boca arriba, eleva las piernas a 90°, despega un poco los hombros y mueve los brazos arriba y abajo en pulsos cortos mientras respiras en cinco tiempos. La meta son 100 pulsos, pero si empiezas con 50, ya vas muy bien.

Lo sentirás arder en el abdomen, y eso es justo lo que buscamos.

2. Roll Up para activar todo el core

Es un básico para trabajar abdomen y flexibilidad al mismo tiempo.

Cómo hacerlo: desde el suelo, con brazos extendidos hacia atrás, vas subiendo poco a poco hasta llegar a tocar los pies. Imagina que tu columna se va “despegando” del suelo vértebra por vértebra.

Hazlo con calma, no es carrera. De hecho, entre más lento, más trabaja el abdomen.

3. Leg Circles para zona baja

Este ejercicio me encanta porque parece fácil… hasta que lo intentas.

Cómo hacerlo: acuéstate, eleva una pierna y haz círculos pequeños en el aire. La clave está en mantener el abdomen apretado y la cadera estable. Luego cambia de pierna.

Te ayuda a controlar, a estabilizar y a darle fuerza a la parte baja del abdomen.

Postura de pilates para dormir mejor Getty Images

4. Criss Cross para cintura definida

El favorito de muchas porque trabaja los oblicuos.

Cómo hacerlo: con manos detrás de la cabeza, lleva una rodilla al pecho y gira el torso para tocarla con el codo contrario. Luego alterna.

Hazlo lento y controlado, no como abdominales rápidos. Así realmente esculpes cintura.

5. Plancha al estilo pilates

Cómo hacerlo: colócate en plancha, ya sea sobre antebrazos o manos, y activa abdomen, glúteos y piernas. Mantén entre 20 y 30 segundos.

Si quieres un reto extra, levanta una pierna o toca un hombro sin perder la estabilidad.

Estos ejercicios de pilates no te quitarán más de 20 minutos y te aseguro que vas a sentir cómo tu abdomen trabaja de verdad. Con el tiempo, notarás más fuerza, mejor postura y, sí, también una cintura más definida.

