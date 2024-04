Conoce la historia real de ‘La gran exclusiva’ y cómo se gestó la infame entrevista del príncipe Andrés

Mientras la monarquía inglesa atraviesa una de sus peores situaciones, la nueva película de Netlfix ‘La gran exclusiva’ promete sacudir de nuevo a la Familia Real Británica, ya que ha recreado la infame entrevista del príncipe Andrés que hundió su reputación y que significó un duro momento para los Windsor.

La cinta se estrenó el pasado 5 de abril en la plataforma del gigante del streaming y está basada en el libro ‘Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview’, el cual fue escrito por Sam McAlister. ¿Pero cómo fue que se gestó esta entrevista y por qué resultó ser un desastre para la corona británica? Aquí te lo contamos.

Así fue la verdadera entrevista del príncipe Andrés

Como toda ficción, el filme cambia algunas cosas para que la historia sea mucho más atractiva, por ello es que ciertos hechos pueden variar o ser diferentes a cómo realmente pasaron. Así que, teniendo esto en cuenta, podemos justificar que en la película la entrevista se dio en cuestión de días, aunque en la vida real pasaron meses para que el hermano de Carlos III accediera a ser entrevistado.

La cinta arranca con la historia de la foto en la que aparece el royal junto a Jeffrey Epstein en Central Park en 2010. Mientras que la imagen en cuestión fue tomada por Jae Donnelly.

Y según el libro de donde se basa este filme, menciona que unos años después, en 2019, este fotógrafo es contactado por la productora del programa Newsnight de la BBC, Sam McAlister, quien fue realmente la que hizo posible la entrevista, ya que fue ella la que contactó no solo a Donelly sino a otras personas para lograr sentar al príncipe para ser entrevistado.

Además, McAlister también contactó a la secretaria privada del duque, Amanda Thirsk. Y aunque en realidad tardó 13 meses en ganarse su confianza, finalmente logró convencerla. La primera vez que se acercó a ella fue para pedir si podía entrevistar a Andrés para hablar sobre su iniciativa Pitch@Palace, a lo cual se negó.

El príncipe Andrés es interpretado por el actor Rufus Sewell Netflix

Sin embargo, seis meses después de este primer acercamiento la secretaria accedió, pero a cambio de no mencionar nada del magnate estadounidense. Luego, “ocho semanas después, Jeffrey Epstein fue arrestado. 12 semanas después, estaba muerto. 20 semanas después, había conseguido convencer a Amanda Thirsk de que la postura (de silencio) del príncipe Andrés era insostenible”, según lo que relató la productora en su libro.

En cuanto a las negociaciones, tal y como lo retrata la película de Netflix, ambas partes se reunieron en el Palacio de Buckingham. Por un lado se sentaron McAlister, Emily Maitlis y el editor del programa, Stewart Maclean. Mientras que por el otro, estuvieron Thirsk, el príncipe Andrés y su hija, Beatriz de York.

El momento de la entrevista con el príncipe Andrés

Así pues se llegó el 16 de noviembre de 2019, fecha en la que se emitió la entrevista, aunque esta se grabó unos días antes. Mientras que las preguntas en la película sí retratan la verdadera conversación de Andrés con la presentadora Emily Maitlis, quien fue la que conversó con él.

La entrevista del príncipe Andrés se emitió el 16 de noviembre de 2019 BBC

Tal y como lo recrea la cinta, al duque de York se le cuestionó su amistad con Epstein y sobre las declaraciones de Virginia Giuffre, una de las víctimas, quien también acusaba al hijo de la reina Isabel de abuso sexual. Mientras que a todas estas preguntas, Andrés respondió de una forma muy poco creíble y sin culpa alguna, lo que derivó en un gran escándalo.

Por último, todos los medios criticaron fuertemente esta entrevista y coincidieron en que fue lo peor que pudo haber hecho para limpiar su imagen. De hecho, las consecuencias de esto fueron tan grandes que a los pocos meses renunció a sus títulos militares y se alejó de la vida pública.