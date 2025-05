Meghan Markle admitió que su vínculo con Archie se fortaleció tras recibir una visita sorpresa

Desde su salida definitiva de la realeza en 2020, Meghan Markle ha demostrado que sus principales prioridades están en la crianza de sus hijos, con los que procura construir los mejores recuerdos. Esta misión recientemente tuvo un gran éxito con Archie, a quien le dio un regalo inolvidable que reforzó su conexión y le dio a ella una enorme satisfacción.

Meghan Markle pasó un tierno momento con Archie al convertirse en ‘hada’

En días pasados, con motivo de su aniversario con el príncipe Harry, la duquesa de Sussex publicó un espectacular álbum de fotos familiar que comprobó que sus hijos están criándose como niños felices. Precisamente como parte de este propósito, Meghan Markle decidió sorprender a Archie con una visita muy especial para inmortalizar el día que perdió su primer diente.

Meghan Markle procura pasar tiempo de calidad con sus hijos Archie y Lilibet Instagram @meghan

Todo esto transcurrió en un periodo muy complicado en cuanto a tiempos, pero esto no fue impedimento para que la empresaria se convirtiera en el ‘hada de los dientes’, con el fin de que su primogénito recibiera un regalo. Durante una charla con Fast Company, la conductora de Confessions of a Female Founder contó que se encargó de dejar dinero y un juguete de dinosaurio debajo de la almohada del pequeño, para que a la mañana se encontrara con esta recompensa.

La sincera revelación de Meghan Markle sobre cómo se sintió más cercana a su hijo

Continuando con esta anécdota, la duquesa de Sussex mencionó que tras dejar los obsequios listos, prefirió recostarse con Archie, sin importarle que debía descansar para cumplir con sus compromisos profesionales. Según sus dichos, este momento no solo la hizo sentirse en mayor sintonía con el pequeño, sino que también le dieron impulso para dar el mejor esfuerzo en sus facetas como una mujer de negocios.

Meghan Markle priorizó un momento especial de Archie antes que a sus compromisos Instagram. @meghan

“Tuve muchas reuniones de negocios a la mañana siguiente, pero aun así decidí acurrucarme con él durante el resto de la noche. Esos momentos de mamá me motivan a ser mejor, mejor fundadora, mejor empleadora, mejor jefa”, apuntó Meghan Markle, que actualmente está al frente de As Ever, su controvertida marca de estilo de vida.